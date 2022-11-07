За день росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Окупанти обстрілювали Сумщину з артилерії і мінометів.

За день 7 листопада російські окупанти 5 разів обстрілювали громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 48 “прильотів”.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10:30 був артилерійський обстріл. Росіяни ударили 17 разів із САУ. Майже одночасно вогонь вівся із мінометів по іншому прикордонному селу (3 “прильоти”). Без руйнувань”, - написав Живицький.

Крім того, близько 16:00 росіяни били по Білопільській громаді з артилерії, зафіксовано 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв через півтори години із мінометів - 5 вибухів пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінії.

Ще одне прикордонне село окупанти обстріляли близько 17:00 із мінометів, зафіксовано 7 “прильотів”.

Нагадаємо, російські окупаційні війська нині після обіду обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.