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Прифронтові українські медзаклади отримали автоматичні дефібрилятори

Зокрема, дефібрилятори отримали три медзаклади на Харківщині.

Прифронтові українські медзаклади отримали автоматичні дефібрилятори
Фото: Вежа

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Євросоюзу закупила та передала українським медзакладам 14 автоматичних зовнішніх дефібриляторів.

Про це повідомила пресслужба Представництва Євросоюзу в Україні.

Зазначається, що дефібрилятори отримали медзаклади у Сумах, Чернігові, Кам'янському Дніпропетровської області, Вознесенську Миколаївської області, Новій Водолазі, Первомайську та Лозовій Харківської області.

За фінансової підтримки Євросоюзу ПРООН також провела спеціалізоване навчання для понад сотні медичних працівників щодо використання цього рятувального пристрою.

Як раніше повідомлялось, вже понад 400 пристроїв Starlink отримали медичні заклади України. 

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