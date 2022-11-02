Високий ризик твіндемії. Три причини щепитися від грипу і не забувати про захисні маски

Що насторожує
Твіндемію очікували ще навесні 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19, каже Федір Лапій, голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, лікар-інфекціоніст.
"Ми бачили, що дві інфекції можуть поєднуватись, і коінфекція може мати більш трагічний результат, ніж коли ми розглядали кожну інфекцію окремо. Але впроваджені суворі обмеження дозволили попередити твіндемію і практично не бачити грипу. Випадки були зафіксовані, але не в тому масштабі", - пояснює Лапій.
Втім, цього року Україну може не оминути наслідки одночасної циркуляції вірусів COVID і грипу. Для цього є декілька причин:
1. Послаблені карантинні обмеження, як в Україні, так і в країнах Євросоюзу.
Мова про фактори, які дозволили на декілька епідсезон майже не чути про грип.
"Те, що некорисно для поширення збудника COVID-19, некорисно і для поширення грипу. Це ізоляція хворих, захисні маски, чисті руки, соціальна дистанція", - зазначає фахівець.
2. Вихід шкіл із дистанційки.
За даними Міносвіти, цього року в Україні 70% шкіл відновили очне навчання і учні повернулися за парти. А саме діти шкільного віку часто є "містком" поширення вірусу між людьми, вони "приносять" його в сім’ю.
3. Пропущені два сезони грипу.
"Ми "прогуляли" два сезони. За цей час накопичився неімунізований прошарок населення. До чого це може призвести - ми бачимо по ситуації, яка була в сезон грипу 2022 року в південній півкулі", - каже Лапій.
Мова про Австралію, де влітку 2022 року показники захворюваності на грип були вищими, ніж за минулих п’ять років, і перевищили норму в три рази.
Чим це загрожує
Подвійна пандемія може навантажувати медичну систему, якщо велика кількість хворих звертатиметься по допомогу, адже грип характеризується більшою важкістю, ніж інші ГРВІ.
Друге - загроза групам ризику. А це:
- люди віком 60 років і старше;
- діти від 6 міс;
- вагітні жінки;
- люди з хронічними захворюваннями;
- люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).
"Є загроза великої кількості ускладнень і смертей в групі ризику. Тож твіндемія та коінфекція можуть призвести до вищої летальності, не зважаючи на те, що ми маємо вже не таку напружену ситуацію з COVID-19. Але за рахунок грипу ця ситуація може на піку епідемії виглядати досить таки обтяжливо грізно", - пояснює Лапій.
Вакцин від грипу в Україні у 2022 році менше, ніж у попередні роки
Цього року в Україні імовірно циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу, повідомляє Центр громадського здоров’я:
- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
- вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).
"Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні", - йдеться в повідомленні.
В якості гуманітарної допомоги, Україна отримала 193 000 доз вакцини, які безоплатно отримають медичні працівники та військові, повідомили в ЦГЗ. Ці препарати вже розподілені між усіма областями України.
На ринку в Україні також доступні вакцини, їх можна купити в аптеках. Це:
- Джісі Флю Квадривалент, Корея (32 200 доз);
- Ваксігрип Тетра, Франція (50 000 доз).
Це значно менше, ніж минулого року, адже у 2021-му на ринок доставили понад мільйон доз вакцин від грипу.
Одна з причин - повномасштабне вторгнення, пояснює Федір Лапій.
"Заявка на вакцину оформлюється дистриб'ютором на початку року, а потім може коригуватися. Дистриб’ютор міг зменшити заявку після 24 лютого через значні ризики, як логістичні, так і зі зберіганням", - зазначає він.
Друга причина - значний попит на вакцинацію у країнах Євросоюзу.
"Великий попит в Європі пов’язаний із тим, що вони думають про ймовірну подвійну пандемію.Європейські експерти перед пандемією закликали людей активно вакцинуватися і рівень охоплення в ЄС зріс, аби уникнути коінфекції, щоб система могла витримати", - пояснив Лапій.
Як вберегтися від грипу
Найдієвішим способом є вакцинація. Якщо ви не медпрацівник чи військовий, ви можете придбати вакцину в аптеці самостійно. Її потрібно буде доправити до свого сімейного лікаря у спеціальній сумці-холодильнику, щоб не порушувати холодовий ланцюжок.
Також ви можете звернутися у приватну клініку, але це може коштувати дорожче, бо клініка може включити у послугу платний медогляд перед вакцинацією. Наперед уточніть, чи в наявності у них потрібний вам препарат.
Зазначимо, минулого року Міністерство охорони здоров'я провело в Києві пілотний проєкт з вакцинації від грипу в аптеках: в період з 10 до 14 листопада в п’яти аптеках міста можна було щепитися. Проєкт виявився доволі успішним, перед аптеками вишиковувалися черги, а за п'ять днів вдалося вакцинувати понад 1 700 людей. Чи проводитиме МОЗ подібне цьогоріч, наразі невідомо.
Не нехтуйте також вакцинацією від COVID-19 - якщо маєте первинний курс, зробіть бустерну дозу. Якщо давно робили бустер - зробіть другий. Якщо не вакцинувалися взагалі - пройдіть, врешті, первинний курс щеплення.
Важливо розуміти, що вакцина від коронавірусу не захищає від грипу, а вакцина від грипу - не працює проти коронавірусу. Але обидві хвороби можуть викликати ускладнення, тож якщо є можливість знизити ризики - краще нею скористатися. Крім того, згідно з останніми рекомендаціями НТЕГІ щодо поєднання вакцин - щеплення проти грипу і коронавірусу можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.
"Навіть одна вакцина покращить ситуацію. (Покращить - LB.ua.) все, що може попередити будь-яку хворобу і зняти навантаження на систему меддопомоги та уникнути ускладнень людям із груп ризику тяжкого перебігу", - наголошує Лапій.
Це ж стосується і захисних масок, чистих рук, соціальної дистанції та ізоляції у випадку симптомів ГРВІ. Попередні сезони показали, що карантинні обмеження діють.
"Розумію, що у нас пріоритезація змінилася. Бо коли на тебе падають ракети, це виходить на перший план. Але про них забувати не потрібно, особливо, коли є проблеми з електропостачанням, а стаціонари завантажені пораненими", - додає Федір Лапій.