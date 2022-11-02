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Високий ризик твіндемії. Три причини щепитися від грипу і не забувати про захисні маски

З 1 жовтня в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип і ГРВІ. На фоні пандемії COVID-19 останні роки грип втратив популярність. Запроваджені карантинні обмеження, маски та дистанційна освіта посприяли тому, що два епідсезони ми майже не чули про цю хворобу. Хоч випадки в Україні фіксували, та цифри не були такими великими, щоб створювати проблеми медичній системі.

Втім, загроза коінфекції - коли одна людина інфікується і COVID, і грипом водночас, залишалася. Тоді пацієнт може мати важчі ускладнення, а ризик смерті зростає вдвічі. Особливо це загрожує людям із хронічними захворюваннями чи віковій групі 60+.

Попри те, що цього року ситуація з коронавірусом стала не такою напруженою, уже в грудні Україну можуть чекати неприємні наслідки - і через послаблення карантинних обмежень, і через "пропущені" епідсезони грипу, і через скупчення та вимушені переміщення людей по країні. Тому цілком реальний сценарій твіндемії - поєднання двох пандемій: коронавірусу та грипу.

Одночасну циркуляцію вірусів у епідсезоні 2022-2023 очікують і в Центрі громадського здоров’я. В Європі це теж розуміють, про що свідчить значний попит на вакцини від грипу.

Які ризики несе твіндемія, що попереджає про високий рівень загрози, яка ситуація в Україні з вакцинами та як щепитися від грипу - читайте в нашому тексті.

Фото: EPA/UPG

Що насторожує

Твіндемію очікували ще навесні 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19, каже Федір Лапій, голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, лікар-інфекціоніст.

"Ми бачили, що дві інфекції можуть поєднуватись, і коінфекція може мати більш трагічний результат, ніж коли ми розглядали кожну інфекцію окремо. Але впроваджені суворі обмеження дозволили попередити твіндемію і практично не бачити грипу. Випадки були зафіксовані, але не в тому масштабі", - пояснює Лапій.

Втім, цього року Україну може не оминути наслідки одночасної циркуляції вірусів COVID і грипу. Для цього є декілька причин:

1. Послаблені карантинні обмеження, як в Україні, так і в країнах Євросоюзу.

Мова про фактори, які дозволили на декілька епідсезон майже не чути про грип.

"Те, що некорисно для поширення збудника COVID-19, некорисно і для поширення грипу. Це ізоляція хворих, захисні маски, чисті руки, соціальна дистанція", - зазначає фахівець.

2. Вихід шкіл із дистанційки.

За даними Міносвіти, цього року в Україні 70% шкіл відновили очне навчання і учні повернулися за парти. А саме діти шкільного віку часто є "містком" поширення вірусу між людьми, вони "приносять" його в сім’ю.

Фото: twitter.com/unicef_eca

3. Пропущені два сезони грипу.

"Ми "прогуляли" два сезони. За цей час накопичився неімунізований прошарок населення. До чого це може призвести - ми бачимо по ситуації, яка була в сезон грипу 2022 року в південній півкулі", - каже Лапій.

Мова про Австралію, де влітку 2022 року показники захворюваності на грип були вищими, ніж за минулих п’ять років, і перевищили норму в три рази.

Чим це загрожує

Подвійна пандемія може навантажувати медичну систему, якщо велика кількість хворих звертатиметься по допомогу, адже грип характеризується більшою важкістю, ніж інші ГРВІ.

Друге - загроза групам ризику. А це:

  • люди віком 60 років і старше;
  • діти від 6 міс;
  • вагітні жінки;
  • люди з хронічними захворюваннями;
  • люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

"Є загроза великої кількості ускладнень і смертей в групі ризику. Тож твіндемія та коінфекція можуть призвести до вищої летальності, не зважаючи на те, що ми маємо вже не таку напружену ситуацію з COVID-19. Але за рахунок грипу ця ситуація може на піку епідемії виглядати досить таки обтяжливо грізно", - пояснює Лапій.

Фото: EPA/UPG

Вакцин від грипу в Україні у 2022 році менше, ніж у попередні роки

Цього року в Україні імовірно циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу, повідомляє Центр громадського здоров’я:

  • вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
  • вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

"Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні", - йдеться в повідомленні.

В якості гуманітарної допомоги, Україна отримала 193 000 доз вакцини, які безоплатно отримають медичні працівники та військові, повідомили в ЦГЗ. Ці препарати вже розподілені між усіма областями України.

На ринку в Україні також доступні вакцини, їх можна купити в аптеках. Це:

  • Джісі Флю Квадривалент, Корея (32 200 доз); 
  • Ваксігрип Тетра, Франція (50 000 доз).

Це значно менше, ніж минулого року, адже у 2021-му на ринок доставили понад мільйон доз вакцин від грипу. 

Одна з причин - повномасштабне вторгнення, пояснює Федір Лапій.

"Заявка на вакцину оформлюється дистриб'ютором на початку року, а потім може коригуватися. Дистриб’ютор міг зменшити заявку після 24 лютого через значні ризики, як логістичні, так і зі зберіганням", - зазначає він.

Друга причина - значний попит на вакцинацію у країнах Євросоюзу.

"Великий попит в Європі пов’язаний із тим, що вони думають про ймовірну подвійну пандемію.Європейські експерти перед пандемією закликали людей активно вакцинуватися і рівень охоплення в ЄС зріс, аби уникнути коінфекції, щоб система могла витримати", - пояснив Лапій.

Чоловік отримує щеплення під час національної кампанії щорічного щеплення від грипу в медичному центрі поблизу Утрехта, Нідерланди, 17 жовтня 2022 року.
Фото: EPA/UPG
Чоловік отримує щеплення під час національної кампанії щорічного щеплення від грипу в медичному центрі поблизу Утрехта, Нідерланди, 17 жовтня 2022 року.

Як вберегтися від грипу

Найдієвішим способом є вакцинація. Якщо ви не медпрацівник чи військовий, ви можете придбати вакцину в аптеці самостійно. Її потрібно буде доправити до свого сімейного лікаря у спеціальній сумці-холодильнику, щоб не порушувати холодовий ланцюжок.

Також ви можете звернутися у приватну клініку, але це може коштувати дорожче, бо клініка може включити у послугу платний медогляд перед вакцинацією. Наперед уточніть, чи в наявності у них потрібний вам препарат.

Зазначимо, минулого року Міністерство охорони здоров'я провело в Києві пілотний проєкт з вакцинації від грипу в аптеках: в період з 10 до 14 листопада в п’яти аптеках міста можна було щепитися. Проєкт виявився доволі успішним, перед аптеками вишиковувалися черги, а за п'ять днів вдалося вакцинувати понад 1 700 людей. Чи проводитиме МОЗ подібне цьогоріч, наразі невідомо.

Не нехтуйте також вакцинацією від COVID-19 - якщо маєте первинний курс, зробіть бустерну дозу. Якщо давно робили бустер - зробіть другий. Якщо не вакцинувалися взагалі - пройдіть, врешті, первинний курс щеплення.

Важливо розуміти, що вакцина від коронавірусу не захищає від грипу, а вакцина від грипу - не працює проти коронавірусу. Але обидві хвороби можуть викликати ускладнення, тож якщо є можливість знизити ризики - краще нею скористатися. Крім того, згідно з останніми рекомендаціями НТЕГІ щодо поєднання вакцин - щеплення проти грипу і коронавірусу можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.

Лікар-імунолог Федір Лапій
Фото: facebook/Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти
Лікар-імунолог Федір Лапій

"Навіть одна вакцина покращить ситуацію. (Покращить - LB.ua.) все, що може попередити будь-яку хворобу і зняти навантаження на систему меддопомоги та уникнути ускладнень людям із груп ризику тяжкого перебігу", - наголошує Лапій.

Це ж стосується і захисних масок, чистих рук, соціальної дистанції та ізоляції у випадку симптомів ГРВІ. Попередні сезони показали, що карантинні обмеження діють.

"Розумію, що у нас пріоритезація змінилася. Бо коли на тебе падають ракети, це виходить на перший план. Але про них забувати не потрібно, особливо, коли є проблеми з електропостачанням, а стаціонари завантажені пораненими", - додає Федір Лапій.

Фото: EPA/UPG

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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