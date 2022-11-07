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У Житомирі зараз неможливо відновити роботу кількох обстріляних підстанцій

Для ремонту потрібно обладнання, яке треба тривалий час чекати з виробництва. 

У Житомирі зараз неможливо відновити роботу кількох обстріляних підстанцій
Ілюстративне фото
Фото: kyivcity.gov.ua

У Житомирі поки неможливо відновити роботу декількох електропідстанцій, які обстріляли росіяни. Відповідну заяву в ефірі телемарафону мера Сергія Сухомлина цитує Центр стратегічних комінкацій та інформбезпеки

За словами Сухомлина, для ремонту потрібно обладнання, яке треба замовляти і тривалий час очікувати з виробництва. 

Частина промислових підприємств, що споживають багато електроенергії, перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Електротранспорт міста їздить на 30% менше, а освітлення вмикають всього на 30% від потужності. 

Генератори великої потужності забезпечуватимуть роботу водоканалу і теплокомуненерго – у разі критичної ситуації ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки.

Ракетні удари по підстанціям Житомира було завдано 10 жовтня. Тоді ж постраждали освітній заклад і будинки мирних мешканців. Крім того, енергообʼєкти Житомира були обстріляні 18 жовтня. Унаслідок ударів місто лишилося без води і світла. 

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