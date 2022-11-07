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Заарештовані торгові знаки компанії російського олігарха на 2 млрд гривень передали до АРМА

Раніше вони належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента.

Заарештовані торгові знаки компанії російського олігарха на 2 млрд гривень передали до АРМА
Фото: БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки арештували товарні знаки, що належать кіпрській компанії, пов’язаної з російським олігархом, орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Наразі, рішенням районного суду Києва, товарні знаки передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

Нагадаємо, раніше СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь".

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