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У Київській області сьогодні будуть екстрені відключення електроенергії

На цей час графіки стабілізаційних відключень не діятимуть. 

У Київській області сьогодні будуть екстрені відключення електроенергії
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Через зростання споживання в Київській області 7 листопада будуть екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження надала НЕК "Укренерго". 

На час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх жителів області підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00", – закликали в ОВА. 

Представників бізнесу попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Нагадаємо, що також сьогодні в Києві і семи областях будуть планові відключення електроенергії. 

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