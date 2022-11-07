У Київській області сьогодні будуть екстрені відключення електроенергії

На цей час графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.

Через зростання споживання в Київській області 7 листопада будуть екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження надала НЕК "Укренерго".

На час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх жителів області підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00", – закликали в ОВА.

Представників бізнесу попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Нагадаємо, що також сьогодні в Києві і семи областях будуть планові відключення електроенергії.