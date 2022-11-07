Під час окупації Ізюмського району російські військові розстріляли впритул машини з цивільними

Учора ексгумували тіло загиблого з чотирьма кульовими пораненнями, три з них були в спину.

Під час окупації Ізюмського району Харківської області росіяни упритул розстріляли машини з мирними людьми. Прокурори встановлюють жертв трагедії.

За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї – автоматів та кулеметів", – зазначили в повідомленні.

6 листопада слідчо-прокурорська група у с. Співаківка ексгумувала тіло 37-річного чоловіка – водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено чотири кульові поранення: три в спину та ще одне – в область тазу. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі. Ведеться слідство за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Нагадаємо, що в Ізюмі були ексгумовані тіла понад 440 мирних мешканців, убитих і закатованих росіянами. Щонайменше 30 людей зазнали катувань.