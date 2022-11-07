Системи NASAMS і Aspide прибули в Україну, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від союзників зенітно-ракетні системи NASAMS і Aspide.
Про це він написав у Twitter.
"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", – зазначив Резніков.
Він подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.
Look who’s here!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022
NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!
These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.
We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.
Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді.
NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря".
Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.