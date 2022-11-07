Одеські комунальники звели довкола пам'ятника Катерині ІІ паркан висотою сім метрів, щоб заховати його від містян, які вимагають демонтажу скульптури та обливають її червоною фарбою.

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше в мерії також розпорядилися обгорнути монумент чорним целофаном.

"Вочевидь, таким чином влада Одеса намагається захистити цей монумент від охочих його знести після того, як більшість одеситів-учасників електронного голосування висловились за демонтаж", - вважають в обласній організації Комітету виборців України.

Професор кафедри історії України Одеського національного університету ім. Мечникова Тарас Гончарук прокоментував рішення міскої влади.

"Мені здається, що це продовження політики захисту цього пам’ятника. Тепер уже від одеських активістів, які недавно створили непогану інсталяцію, як поклали в руку Катерині II зашморг, а на голову одягнули червоний капюшон. На мою думку, для того, щоб захистити скульптури, власне, й звели цей паркан. Не розумію, навіщо такий високий паркан для підготовки до її перенесення? Достатньо ж було просто обгорнути скульптуру, як це й було зроблено, чорним целофаном… Схоже, що це витрачання муніципальних грошей на її захист", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, 5 листопада Одеська міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Раніше в інтерв'ю LB.ua Труханов розповів, що питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Він також додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

У вересні Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника Катерині II.