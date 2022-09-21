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Пам’ятник Катерині в Одесі приберуть цивілізовано, правильно і красиво, – Труханов

На місці пам’ятника колись був фонтан.

Пам’ятник Катерині в Одесі приберуть цивілізовано, правильно і красиво, – Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Питання щодо пам’ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси буде вирішено цивілізованим способом. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів мер Одеси Геннадій Труханов

Він зазначив, що виступає проти "варварського знесення" пам’ятника. 

"Розбивати його кувалдою або зносити, як від мене вимагають деякі політики або суспільні організації, я не буду… Я проти саме варварського знесення – не буду діяти, як вандали", – зазначив мер Одеси. 

Натомість Труханов пропонує перенести монумент у парк Імперського та радянського минулого, створення якого пропонує міська влада. 

"Щоб ми не уподібнювалися сьогодні країні-агресору, яка колись вирішила навести в себе лад, знісши пам’ятники варварськи, в результаті ми бачимо історію цієї держави. Вони просто пішли шляхом нацизму і фашизму. Сьогодні час переосмислення історії. Нашого ставлення. У кожного міста своя специфіка переосмислення. Але ми повинні прийняти рішення… Є пропозиція, щоб в Одесі – це не наша практика, не якесь ноу-хау – створити парки імперського та радянського минулого. Я не кажу про це у ствердній формі. Ми пропонуємо. Це було в історії. Так само, як є виставки художників різних епох. Можливо, треба піти таким шляхом. Але те, що буде ухвалено рішення, в мене немає сумнівів. Але рішення буде ухвалено цивілізовано", – зазначив мер.

Аналогічне рішення, за словами Труханова, було прийняте щодо Стіни героїв Радянського союзу – захисників Одеси, Стіни кавалерів Ордена слави – захисників Одеси, які були розташовані на Театральній площі біля Оперного театру, а будуть перенесені на Алею слави, на площу 10 квітня. 

"Ми не маємо права забувати імена людей, які віддали своє життя, звільняючи і захищаючи Одесу від нацизму. Але для цього існують інші місця, точно не Театральна площа. Сьогодні готується проєкт, як це буде зроблено – скоріше за все, воно буде зроблено в такому самому стилі, бо це історичний центр – будуть відреставровані фасади (безпосередньо на Театральній площі та довкола). А ці герої переїдуть в інше місце, де одесити зможуть їх згадати. Одеса пам’ятає та шанує героїв, які її захищали. Оце я називаю цивілізований підхід, розумієте? Коли ми це зробимо – пишатимемося собою", – розповів очільник Одеси. 

Він додав, що у 1873 році на місці пам’ятника Катерині був один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

"Ми пройдемо цю процедуру. Усе буде зроблено цивілізовано, правильно і красиво. Щоб надалі ні в кого не виникало сумнівів", – резюмував Геннадій  Труханов. 

Нагадаємо, раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов запропонував створити єдиний парковий комплекс Імперського та радянського минулого, куди потрібно перемістити частину архітектурних пам’яток міста.

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