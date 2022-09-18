Близько двох десятків молодих людей провели акцію біля пам'ятника російської імператриці Катерині II в Одесі.

Про це повідомляє "Думська".

Вони вимагали демонтувати символ "руского міра". Учасники заходу прийшли із плакатами "Знести вбивцю", "Каті місце у музеї", "Катерина = Путін".

Деякі плакати присвячувалися не лише неприязні до пам'ятника, а й мерові Геннадію Труханову, який нещодавно виступив проти знесення пам'ятника Катерині.

Фото: Думська

Нагадаємо, що в Одесі патрульні затримали активіста місцевого осередку ВО "Автомайдан" Артака Григоряна. Чоловік розфарбував пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і виклав фото у соцмережу.

Пам'ятник з Катериною II було відкрито 27 жовтня 2007 року. Відкриття супроводжувалося масовими акціями протесту. Проти виступали активісти українських організацій.

Скульптурна композиція на згадку про нібито засновників Одеси була встановлена в 1900 році і знесена в 1920-му. Фрагменти меморіалу зберігаються в Історико-краєзнавчому музеї. На місці, де стояла композиція, було встановлено пам'ятник матросам-потьомкінцям, споруджений у 1965 році. У 2007 році демонтованих "потьомкінців" перенесли на Митну площу.