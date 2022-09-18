Мешканців Херсонщини змушують будувати укріплення для окупантів

Жителям області, які постраждали від росіян, радять звертатися до СБУ.

Жителів Херсонської області російські окупанти змушують будувати оборонні укріплення для військ.

Про це повідомляє у Телеграм заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі під час будівництва оборонних укріплень", - йдеться у повідомленні.

Жителям Херсонської області, які постраждали від дій росіян, радять звертатися до Служби безпеки України. Запити приймаються анонімно.

Нагадаємо, що за даними облради, російські окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

А 17 вересня ввечері в тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію. За даними ЗСУ, росіяни тоді влаштували збройну провокацію.