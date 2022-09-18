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Мешканців Херсонщини змушують будувати укріплення для окупантів

Жителям області, які постраждали від росіян, радять звертатися до СБУ.

Мешканців Херсонщини змушують будувати укріплення для окупантів
Фото: тг-канал Типичный Херсон

Жителів Херсонської області російські окупанти змушують будувати оборонні укріплення для військ.

Про це повідомляє у Телеграм заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі під час будівництва оборонних укріплень", - йдеться у повідомленні.

Жителям Херсонської області, які постраждали від дій росіян, радять звертатися до Служби безпеки України. Запити приймаються анонімно.

Нагадаємо, що за даними облради, російські окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

А 17 вересня ввечері в тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію. За даними ЗСУ, росіяни тоді влаштували збройну провокацію.

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