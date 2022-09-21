Світлу силу не здолає купа гнилого жабуриння, – Тимошенко про оголошену Путіним мобілізацію

Оголошення президента РФ про "часткову мобілізацію на війну" саме в Міжнародний день миру є свідченням його жалюгідності та розпачу, вважає лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Ніяк не змириться, що його більше ніхто не боїться. Що завдяки українцям увесь світ побачив голого короля та його потішну армію…" – написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас вона закликала українців гуртуватися, вірити й допомагати Збройним силам України.

"А нам – своє робить! Віримо у ЗСУ, допомагаємо. Ми й так мобілізовані з 24-го лютого. Ніколи світлу, чисту силу не здолає купа гнилого жабуриння! Правда за нами! Сила на нашому боці! Все буде Україна!» – впевнена лідерка "Батьківщини".