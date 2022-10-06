Арештовано товарні знаки офшорної компанії російського олігарха на суму понад 2 млрд грн, – БЕБ

Активи банку виводились по заздалегідь розробленому плану під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які належать компанії російського олігарха, зареєстрованій на Кіпрі. Вони використовувались українським банком під час виведення активів за межі України.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

"За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що банк російського олігарха входить у п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу.

За час, коли торгові знаки належали приватному банку з РФ, за три роки їх використання український банк сплатив 1,4 млн гривень. А вже після переоформлення прав на ці ж торговельні знаки на офшорну компанію величина ставки роялті для їх використання в Україні збільшилася у понад 1200 разів, що еквівалентно 16,4 млн доларів США. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їхні службові особи.

За цим фактом колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено про підозру. Їм інкриміновано умисне ухиляння від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, в ЄС на червень 2022 було заморожено активи російських олігархів на 12,5 млрд євро. На той час сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з квітня.