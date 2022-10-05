Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею

Хто може очолити Нацбанк ? Як це вплине на курс національної валюти?

Фото: Макс Требухов

Чому пішов Кирило Шевченко?

Надвечір 4 вересня на сайті Національного банку України з’явилося повідомлення, що його очільник Кирило Шевченко йде у відставку.

«В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови НБУ», – зазначено в тексті.

І це підтвердив LB.ua сам Кирило Шевченко.

Рішення очільника НБУ точно не було погоджено з членами правління Нацбанку. Зокрема, як вдалося з’ясувати LB.ua, перша заступниця голови Катерина Рожкова отримала цю звістку в дорозі – змушена була перервати відрядження і повертатись у Київ, щоб виконувати повноваження голови, поки не призначать нового очільника.

І хоча в медіа відразу згадали про карні справи, в яких буцімто фігурує прізвище Шевченка (з часів, коли він керував Укргазбанком), економічний експерт Ілля Несходовський вважає, що ці аргументи для відставки навряд чи суттєві, бо якби на Шевченка був суттєвий компромат, Офіс використав би його раніше.

«Не забуваймо про колосальні навантаження та стреси, які супроводжували і супроводжують роботу голови НБУ після початку великої війни. Це цілком могло позначитися на здоров’ї», – зазначив він LB.ua.

Фото: comments.ua Економічний експерт Ілля Несходовський

До того ж, як вказує експерт, перед таким резонансним рішенням не було інформаційної кампанії. А об’єктом для критики НБУ цілком міг би стати той самий курс гривні.

Натомість його колега Олексій Кущ переконаний, що час для відставки голови НБУ оптимальний для Офісу президента, враховуючи складний період влітку, коли була певна пауза з надходженнями міжнародної допомоги і залежність від того, скільки гривні надрукує НБУ, та зважаючи на майбутні складнощі зими й опалювального сезону. До того ж є певна гарантія, що Україну продовжать підтримувати міжнародні партнери, зокрема США.

Хто буде наступником?

Головним претендентом на посаду голови НБУ після Кирила Шевченка називають ексголову Ощадбанку у 2014-2020 роках Андрія Пишного.

Варто згадати, що минулого року НБУ не погодив його кандидатуру для повернення в Ощадбанк, на чому наполягали в Офісі президента.

Тоді в інтерв’ю LB.ua сам Кирило Шевченко вказував, що «кандидатури не відповідали нашим вимогам до професійних якостей чи ділової репутації».

Тепер Пишного можуть запропонувати на посаду голови НБУ.

Фото: facebook/Андрій Пишний Андрій Пишний

Чи вистачить для цього голосів у парламенті? Цілком. «Кого подадуть, того й проголосують», – констатував у розмові з LB.ua перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Та якщо враховувати не лише прихильність Офісу президента, а й той фактор, що на особу керівника НБУ звертають увагу міжнародні партнери, зокрема МВФ і Світовий банк, то можливі варіанти.

«Пишний – це перше прізвище, яке згадують, коли говорять про відставку Шевченка вже багато місяців. Та скажіть мені, які досягнення він має як фінансист? Як він буде комунікувати з представниками того самого Міжнародного валютного фонду, допомога якого нам зараз украй важлива? Якщо враховувати цей фактор, то, з огляду на рівень комунікації з МВФ, найвірогіднішим кандидатом на посаду може бути той самий Рашкован (Владислав Рашкован – український фінансист, заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді, з листопада 2014 року по 1 серпня 2016 року виконував обов'язки заступника голови Національного банку України), якому, як я знаю, в Офісі вже давно пробачили той факт, що він прийшов за часів Порошенка», – зазначив у бесіді з LB.ua представник банківської сфери, попросивши не згадувати його прізвище.

Хоча є й інші оцінки діяльності Пишного на посаді голови Ощаду. "Якщо брати до уваги той стан, у якому Андрій Пишний прийняв Ощадбанк, його роботу на цій посаді цілком можна характеризувати як доволі добру. Не відмінну, але цілком нормальну. Зокрема, при ньому була проведена певна оптимізація відділень, покращено умови надання послуг, розроблено мобільний застосунок банку. Тож можемо констатувати, що в якості очільника НБУ він цілком може бути", – зазначає Ілля Несходовський.

Що буде з курсом гривні?

«Як це (відставка Шевченка з посади голови НБУ) вплине на курс гривні? Скоріше за все, так само, як відставка Якова Смолія (голова НБУ у 2017-2020 рр.) свого часу… Тобто ніяк», – сказав Олексій Кущ.

Фото: minfin.com.ua Яків Смолій (у центрі) із заступниками

Ілля Несходовський зазначає: якщо на цій новини не буде надмірних спекуляцій, аби спонукати населення купувати валюту, то вона суттєво не вплине на курс.

Економіст Тарас Козак у коментарі для LB.ua констатував: доля курсу гривні буде залежати вже не від того, що пішов Кирило Шевченко, і навіть не від прізвища його наступника, а від політики, яку буде впроваджувати НБУ після призначення нового керівника.

«Головне, яку політику буде реалізовувати наступник. Саме це буде впливати на курс, а не прізвище можливого голови», – підсумував він.