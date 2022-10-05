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Повідомлено про підозру організатору схеми перевезення українського зерна через окупований Крим, – прокуратура автономії

Громадянин РФ, обіймаючи посаду генерального директора судноплавної компанії, організовував схеми маршрутів та керував систематичними незаконними порушеннями порядку в’їзду – виїзду на та з півострова.

Повідомлено про підозру організатору схеми перевезення українського зерна через окупований Крим, – прокуратура автономії
На супутниковому знімку видно судно, яке завантажує зерно в порту Севастополя, Крим, 19 травня 2022 року
Фото: MAXAR

Прокуратура автономії повідомила про підозру генеральному директору російської компанії – власниці суден, що використовуються у схемі перевезення окупантами награбованого  українського зерна через окупований Крим до третіх країн. Дії підозрюваного кваліфіковано як організацію порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

Підозрюваний, громадянин РФ, обіймаючи посаду генерального директора судноплавної компанії "Крейн Марін Контрактор", організовував схеми маршрутів та керував систематичними незаконними порушеннями порядку в’їзду – виїзду з та на тимчасово окупований півострів.

"Зокрема, встановлено, що судна «Матрос Позиніч», «Михаил Ненашев» та «Матрос Кошка», які знаходяться у власності вказаної компанії, з лютого по червень 2022 року систематично здійснювали незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту та виходи з нього задля перевезення награбованого українського зерна до третіх країн", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керував процесом приховування маршрутів суден: капітани суден вимикали AIS (Автоматичну ідентифікаційну систему) та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Нагадаємо, про підозри за незаконне вивезення українського зерна повідомлено двом капітанам російських суден "Матрос Кошка" та "Амур-2501".

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