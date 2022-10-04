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Податкова розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web

Також оновлено версії для Windows та Android. 

Податкова розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web
Фото: news.dtkt.ua

Державна податкова служба України розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android. 

Про це повідомила пресслужба податкової.

Тепер всі охочі можуть безкоштовно завантажити відповідне програмне забезпечення на вебпорталі ДПС.

Нові версії ПРРО від ДПС – це безкоштовне рішення, переважно для мікро та малого бізнесу, який працює у сфері торгівлі та надання послуг.

“Вони роблять легкою реєстрацію розрахункових операцій та подання звітності ПРРО для українських підприємців. Єдиний дизайн усіх версій ПРРО дозволяє використовувати різні гаджети без потреби переналаштовуватися”, – йдеться у повідомленні.

Так, станом на 1 жовтня 2022 року кількість ПРРО – 395,3 тисячі.

Можливості ПРРО ДПС:

  • створення та реєстрація фіскальних чеків;
  • легке додавання товарів та послуг у фіскальний чек;
  • друк та відправка фіскальних чеків покупцям на пошту або у месенджери;
  • відкриття/закриття зміни;
  • службове внесення/службова видача;
  • ведення довідників номенклатури;
  • експорт/імпорт довідників номенклатури;
  • продаж товарів/послуг, відсутніх в довіднику номенклатури;
  • використання сканера штрих-кодів;
  • використання різних форм розрахунку (готівкова/безготівкова/комбінована (і готівка, і картка));
  • просте оформлення знижки на окремий товар або всю суму чека;
  • оформлення повернення товарів та чеків повернення;
  • формування та перегляд X-звіту;
  • формування та перегляд Z-звіту;
  • автоматичне або ручне закриття зміни та відправка Z-звіту.

Для використання ПРРО ДПС потрібно зробити такі кроки:

Крок 1. Завантажте та встановіть програмне забезпечення ПРРО відповідне операційній системі вашого пристрою – з AppStore для iOS (версії 15 або новіше), з PlayMarket для Android (версії 8.1 або новіше), з вебпорталу ДПС для Windows (версії 7 SP1 або новіше). Для використання вебверсії перейдіть за цим посиланням.

Крок 2. Переконайтесь, що ви подали через Електронний кабінет, ЄВПЕЗ такі форми:

  • 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування…» (F1312004 для ФОПів, J1312004 для юросіб);
  • 1-ПРРО «Заява про реєстрацію ПРРО» (F1316604 для ФОПів, J1316604 для юросіб);
  • 5-ПРРО «Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа» (F1391802 для ФОПів, J1391802 для юросіб);

Крок 3. Запустіть застосунок та авторизуйтесь за допомогою КЕП, який було вказано в формі 5-ПРРО.

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