Податкова розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web

Також оновлено версії для Windows та Android.

Державна податкова служба України розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android.

Про це повідомила пресслужба податкової.

Тепер всі охочі можуть безкоштовно завантажити відповідне програмне забезпечення на вебпорталі ДПС.

Нові версії ПРРО від ДПС – це безкоштовне рішення, переважно для мікро та малого бізнесу, який працює у сфері торгівлі та надання послуг.

“Вони роблять легкою реєстрацію розрахункових операцій та подання звітності ПРРО для українських підприємців. Єдиний дизайн усіх версій ПРРО дозволяє використовувати різні гаджети без потреби переналаштовуватися”, – йдеться у повідомленні.

Так, станом на 1 жовтня 2022 року кількість ПРРО – 395,3 тисячі.

Можливості ПРРО ДПС:

створення та реєстрація фіскальних чеків;

легке додавання товарів та послуг у фіскальний чек;

друк та відправка фіскальних чеків покупцям на пошту або у месенджери;

відкриття/закриття зміни;

службове внесення/службова видача;

ведення довідників номенклатури;

експорт/імпорт довідників номенклатури;

продаж товарів/послуг, відсутніх в довіднику номенклатури;

використання сканера штрих-кодів;

використання різних форм розрахунку (готівкова/безготівкова/комбінована (і готівка, і картка));

просте оформлення знижки на окремий товар або всю суму чека;

оформлення повернення товарів та чеків повернення;

формування та перегляд X-звіту;

формування та перегляд Z-звіту;

автоматичне або ручне закриття зміни та відправка Z-звіту.

Для використання ПРРО ДПС потрібно зробити такі кроки:

Крок 1. Завантажте та встановіть програмне забезпечення ПРРО відповідне операційній системі вашого пристрою – з AppStore для iOS (версії 15 або новіше), з PlayMarket для Android (версії 8.1 або новіше), з вебпорталу ДПС для Windows (версії 7 SP1 або новіше). Для використання вебверсії перейдіть за цим посиланням.

Крок 2. Переконайтесь, що ви подали через Електронний кабінет, ЄВПЕЗ такі форми:

20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування…» (F1312004 для ФОПів, J1312004 для юросіб);

1-ПРРО «Заява про реєстрацію ПРРО» (F1316604 для ФОПів, J1316604 для юросіб);

5-ПРРО «Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа» (F1391802 для ФОПів, J1391802 для юросіб);

Крок 3. Запустіть застосунок та авторизуйтесь за допомогою КЕП, який було вказано в формі 5-ПРРО.