Податкова розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web

Державна податкова служба України розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android.
Про це повідомила пресслужба податкової.
Тепер всі охочі можуть безкоштовно завантажити відповідне програмне забезпечення на вебпорталі ДПС.
Нові версії ПРРО від ДПС – це безкоштовне рішення, переважно для мікро та малого бізнесу, який працює у сфері торгівлі та надання послуг.
“Вони роблять легкою реєстрацію розрахункових операцій та подання звітності ПРРО для українських підприємців. Єдиний дизайн усіх версій ПРРО дозволяє використовувати різні гаджети без потреби переналаштовуватися”, – йдеться у повідомленні.
Так, станом на 1 жовтня 2022 року кількість ПРРО – 395,3 тисячі.
Можливості ПРРО ДПС:
- створення та реєстрація фіскальних чеків;
- легке додавання товарів та послуг у фіскальний чек;
- друк та відправка фіскальних чеків покупцям на пошту або у месенджери;
- відкриття/закриття зміни;
- службове внесення/службова видача;
- ведення довідників номенклатури;
- експорт/імпорт довідників номенклатури;
- продаж товарів/послуг, відсутніх в довіднику номенклатури;
- використання сканера штрих-кодів;
- використання різних форм розрахунку (готівкова/безготівкова/комбінована (і готівка, і картка));
- просте оформлення знижки на окремий товар або всю суму чека;
- оформлення повернення товарів та чеків повернення;
- формування та перегляд X-звіту;
- формування та перегляд Z-звіту;
- автоматичне або ручне закриття зміни та відправка Z-звіту.
Крок 1. Завантажте та встановіть програмне забезпечення ПРРО відповідне операційній системі вашого пристрою – з AppStore для iOS (версії 15 або новіше), з PlayMarket для Android (версії 8.1 або новіше), з вебпорталу ДПС для Windows (версії 7 SP1 або новіше). Для використання вебверсії перейдіть за цим посиланням.
Крок 2. Переконайтесь, що ви подали через Електронний кабінет, ЄВПЕЗ такі форми:
- 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування…» (F1312004 для ФОПів, J1312004 для юросіб);
- 1-ПРРО «Заява про реєстрацію ПРРО» (F1316604 для ФОПів, J1316604 для юросіб);
- 5-ПРРО «Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа» (F1391802 для ФОПів, J1391802 для юросіб);
Крок 3. Запустіть застосунок та авторизуйтесь за допомогою КЕП, який було вказано в формі 5-ПРРО.