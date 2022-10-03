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Євросоюз підписав меморандум про надання Україні допомоги у 5 млрд євро

ЄС прагне підтримати Україну у війні з РФ та повоєнному відновленні.

Євросоюз підписав меморандум про надання Україні допомоги у 5 млрд євро
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Європейський Союз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу за це рішення", – йдеться у повідомленні.

 

Шмигаль додав, що це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну у перемозі у війні з Росією, відбудові та прагненні до європейського майбутнього.

 

Нагадаємо, 20 вересня Європейська рада схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 5 млрд євро. 

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