Євросоюз підписав меморандум про надання Україні допомоги у 5 млрд євро

ЄС прагне підтримати Україну у війні з РФ та повоєнному відновленні.

Європейський Союз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу за це рішення", – йдеться у повідомленні.

#ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний @vonderleyen та @VDombrovskis за це рішення. Черговий жест ЄС, що має намір підтримати 🇺🇦 в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

Шмигаль додав, що це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну у перемозі у війні з Росією, відбудові та прагненні до європейського майбутнього.

Нагадаємо, 20 вересня Європейська рада схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 5 млрд євро.