БЕБ упередило незаконне відшкодування ПДВ на суму 1,3 млрд гривень

Задля мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності підприємств-порушників співробітники БЕБ направили 40 рекомендацій до Державної податкової служби з метою проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ.

З метою виявлення правопорушень у податковій сфері фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України було проаналізовано заявки понад 4500 підприємств на відшкодування 21 млрд гривень податку на додану вартість. Було встановлено, що законність бюджетного відшкодування ПДВ за заявками 225 підприємств на 3,3 млрд гривень викликає сумніви. Завдяки превентивним заходам співробітників бюро вже упередили незаконне відшкодування ПДВ на суму 1,3 млрд гривень із них.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У переважній більшості ці компанії подали заявки за товарними залишками, імпортованими протягом 2021 – 2022 років.

"Під час вивчення діяльності цих суб’єктів господарювання детективи БЕБ встановили відсутність операцій з експорту, інформації щодо продажу товарів в бухгалтерському та податковому обліках та їх відсутність на складах. Це може свідчити про здійснення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти без відображення таких операцій з реалізації в єдиному реєстрі податкових накладних, податковій та фінансовій звітностях цих товариств", – йдеться у повідомленні.

В межах досудових розслідувань зібрано відповідну доказову базу щодо сумнівного бюджетного відшкодування ПДВ низкою суб’єктів господарювання. Наприклад, серед згаданих підприємств є такі, що зареєстровані на АЗС або земельних ділянках, де ведуться будівельні роботи.

"Деякі фіктивні керівники СГД є особами, які не мають постійного місця проживання або ж не мають ніякого відношення до діяльності згаданих товариств. Встановлено декілька компаній, які фактично не надають приміщення в оренду, хоча за їх адресами зареєстровані товариства з фіктивною діяльністю. Все це свідчить про фіктивність фінансово-господарської діяльності підприємств – порушників законодавства", – інформують в бюро.

За результатами огляду юридичних адрес, офісів та складських приміщень встановлено відсутність фінансово-господарської діяльності понад 50 підприємств, половина з яких зареєстрована у Львівській області.

Діяльність таких ризикових підприємств призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави.

Зазначається, що з метою мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств співробітники БЕБ направили 40 рекомендацій до Державної податкової служби для проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ. Окрім того, п’ять рекомендацій щодо понад сотні підприємств направлено до ДБР.

Досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), які здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, тривають.

Нагадаємо, від початку цього року бюро встановило 171 процедуру публічних закупівель, де виявили ризики завищення цін, необґрунтованого/нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд гривень.