Україна, Литва і Польща обговорюють спільну боротьбу з російською пропагандою: подробиці

У вівторок, 6 грудня, у Брюсселі відбулася зустріч експертів Ініціативи громадянської стійкості (Литва), Інституту Костюшка (Польща) та «Детектор медіа» (Україна). Там були обговорені виклики, які створює пропаганда Кремля у цих країнах.

Як зазначається у повідомленні Міністерства закордонних справ України, під час Форуму ЄС-Україна «Протидія російським фальшивим наративам» також були визначені елементи стійкості до наративів, які РФ транслює у країнах Люблінського трикутника. Крім того, експерти оцінили, наскільки ефективною є теперішня боротьба з цим. Вони дійшли висновку, що наразі Росія намагається добитися декількох цілей.

По-перше, вона намагається викликати у громадян сумніви в тому, що в країні буде розквіт економіки й подальша розбудова, що спричиняє песимістичні настрої. По-друге, вона підриває довіру між країнами-партнерами та всередині самих країн. А по-третє, Російська Федерація добивається дискредитації міжнародної співпраці та солідарності.

Також слід зазначити, що пропаганда у всіх трьох країнах має багато спільного, тож і стійкість до неї виробилася приблизно на однаковому рівні. Зокрема, всюди починають розуміти, що російські наративи загрожують національній безпеці, а притягнення пропагандистів до відповідальності створює сигнал для тих, хто поширює ворожу риторику. До того ж підхід до боротьби з дезінформацією має бути комплексним, а співпраця між країнами, на які пропаганда націлена, має посилитися.

У результаті експерти Люблінського трикутника підкреслили, що країни мають підвищувати обізнаність громадян про те, до чого може призвести вплив дезінформації. Всюди має бути створений важливий орган – він має координувати стратегічну комунікацію.

Крім того, у МЗС України зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкрився новий фронт дезінформації з боку РФ, який ставить нові виклики також і перед Польщею, і перед Литвою. Однак наразі всі ці країни є доволі стійкими до пропаганди.