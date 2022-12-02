Заочно судитимуть колишнього українського телеведучого за держзраду та виправдовування збройної агресії РФ, - ОГ

Обвинувачений висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі, завдаючи шкоди інформаційній безпеці нашої держави.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України - російського журналіста Юрія Кота.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції Гідності він був ведучим на київському Антимайдані, після чого переїхав на постійне місце проживання до РФ", - йдеться у повідомленні.

В Москві він розпочав роботу на державному телеканалі країни-агресора як журналіст. Обвинувачений висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі, завдаючи шкоди інформаційній безпеці нашої держави.

Кот у своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні. Переважно вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів й установ РФ та російських медійних центрів.

На власних сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України.

Наразі йому інкриміновано державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, у серпні колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді. У 2014 році він переїхав до Росії, де бере участь у пропагандистських токшоу як "український експерт".