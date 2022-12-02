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​Росіяни продовжують завдавати ударів по звільнених містах на Харківщині

Міноборони показало Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий, які, попри значну відстань від передової, і досі перебувають під щоденними обстрілами.

​Росіяни продовжують завдавати ударів по звільнених містах на Харківщині
Фото: Міноборони

Росія продовжує обстрілювати українські міста на Харківщині після звільнення їх Збройними силами України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони і опублікувала фото наслідків таких обстрілів.

"Навіть після деокупації ворог не залишає українські міста та села у спокої. Розлючений поразками, він щоденно обстрілює втрачені території з усіх видів озброєння й намагається знищити все, до чого тільки може дотягнутися. Такі дії яскраво демонструють, що поступове визнання провідними країнами світу Росії - державою спонсором тероризму, з усіма відповідними правовими та економічними наслідками, є єдиним правильним рішенням", - йдеться в повідомленні.

На фото - звільнені Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий, які, попри значну відстань від передової, і досі перебувають під щоденними обстрілами.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

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