На Херсонщині затримали місцевого мешканця, який зливав окупантам патріотично налаштованих односельчан, - ОГ

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано мешканця одного з населених пунктів Білозерської територіальної громади, який на початку червня 2022 року під час тимчасової окупації населеного пункту почав співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, він повідомляв військовим країни-агресора інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельчан, інколи особисто супроводжуючи загарбників до помешкань людей", - йдеться у повідомленні.

За його інформацією військові РФ проводили обшуки, застосовували до людей психологічний та фізичний тиск.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на півдні. З початку квітня він перейшов на бік ворога і почав співпрацювати зі спецслужбами РФ, приступивши до активного виконання ворожих завдань.