Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі

Росіяни продовжують займатися мародерством та крадіжками в Україні.

Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Фото: скріншот відео

Український безпілотник зафіксував момент мародерства російських окупантів у захопленому селі.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як двоє російських військових ловлять гусака на подвір'ї сільського будинку.

У коментарі до відео жартують, що це може бути той самий "бандеро-гусь з біолабораторії", про якого говорив російський постпред в ООН Василь Небензя, і після його вживання можна по неволі почати співати "Батько наш Бандера".

Нагадаємо, раніше російські військові "напали" на курник в українському селі і вкрали птицю.

Як повідомлялося, окупанти з Росії ще в березні отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізує мародерство.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також