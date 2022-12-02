Український безпілотник зафіксував момент мародерства російських окупантів у захопленому селі.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як двоє російських військових ловлять гусака на подвір'ї сільського будинку.

У коментарі до відео жартують, що це може бути той самий "бандеро-гусь з біолабораторії", про якого говорив російський постпред в ООН Василь Небензя, і після його вживання можна по неволі почати співати "Батько наш Бандера".

Нагадаємо, раніше російські військові "напали" на курник в українському селі і вкрали птицю.

Як повідомлялося, окупанти з Росії ще в березні отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізує мародерство.