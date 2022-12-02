Лікування у країнах Євросоюзу отримають 48 українців, – МОЗ

Ще 48 українців отримають спеціалізоване лікування в країнах Європейського Союзу. Серед них люди, що постраждали внаслідок бойових дій і онкологічні пацієнти.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

“Цього тижня вдалося евакуювати 48 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування до медзакладів Польщі, Іспанії, Данії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії та Франції”, – ідеться в повідомленні.

У складі групі були пацієнти з мінно-вибуховими травмами, які вони отримали внаслідок ворожих обстрілів, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями. Зокрема, це пацієнти з Київщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Полтавщини. У закордонних клініках їм буде забезпечене спеціалізоване лікування та подальша реабілітація.

Зазначається, що вже дев’ять місяців повномасштабної війни в Україні Міністерство охорони здоров’я разом із Європейською комісією організовують евакуаційні рейси для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. До закордонних клінік транспортуються насамперед діти та дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, діти з онкологічною патологією, а також люди із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України реалізують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт перевозять українців в країни Європи для спеціалізованого лікування.

Нагадаємо, українці, які постраждали від війни, можуть отримати лікування та реабілітацію за кордоном. Для цього потрібно сконтактувати зі своїм сімейним лікарем або самостійно заповнити попередню заявку на Програму медичної евакуації на сайті Міністерства охорони здоров`я в розділі “Громадянам”.