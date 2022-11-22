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КМДА оприлюднила перелік станцій київського метрополітену, на яких проводитимуться тренінги з домедичної допомоги

Ці тренінги швидко набирають популярності. 

КМДА оприлюднила перелік станцій київського метрополітену, на яких проводитимуться тренінги з домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

Кияни зможуть відвідати тренінги з домедичної допомоги на станціях столичного метрополітену кожну третю п’ятницю місяця із 12:00 до 17:00.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Програма тренінгів складена таким чином, щоб навчити людину основним навичкам надання домедичної допомоги: правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо. 

Тренерами виступають досвідчені спеціалісти та педагоги Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони постійно навчають майбутніх медиків та ведуть курси підвищення кваліфікації для лікарів, фельдшерів і медичних сестер.

В КМДА нагадали, що більш ґрунтовні навчання можна пройти на базі Навчально-тренувального Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (телефон для запису: 044- 456-22-84). 

Тренінги з домедичної підготовки проводяться:

  • Станція метро «Університет» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Дружби народів» (перехід);
  • Станція метро «Шулявка» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Арсенальна» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Печерська» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Олімпійська» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Палац України» (вестибюль перед турнікетом)
  • Станція метро «Театральна» (перехід);
  • Станція метро «Площа Льва Толстого» (вестибюль перед турнікетом);
  • Станція метро «Позняки» (балкон над платформою);
  • Станція метро «Героїв Дніпра» (вестибюль перед турнікетом).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк проведуть навчання для медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги. 

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