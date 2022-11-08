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Лікарні на звільненій від росіян Херсонщині отримали рентгенапарати

Вартість рентгенапаратів складає понад 7,37 млн гривень. 

Лікарні на звільненій від росіян Херсонщині отримали рентгенапарати
Фото: РБК

Чергові два мобільні рентгенівські діагностичні апарати направлені до лікарень, котрі знаходяться у деокупованих районах Херсонщини. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, мобільні рентгенівські діагностичні апарати отримали Нововоронцовська центральна лікарнія та Великоолександрівська лікарня. 

Їх вартість - понад 7,37 млн гривень. 

В міністерстві нагадали, що з 24 лютого РФ пошкодила 1100 обʼєктів медичних закладів, 144 з  них зруйновано вщент. 

Також окупанти грабують лікарні та вивозять з них дороговартісне обладнання, а інколи і знищують його.

Водночас, Міністерство охорони здоров’я працює над відновленням медичних закладів та забезпеченням їх необхідним обладнанням. Повністю відновлені 95 обʼєктів, 204 - частково.

Як раніше повідомлялось, кожен медичний заклад в Україні, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має генератор.

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