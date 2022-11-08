Мешканці Харківщини вказали поліції на місце зберігання більше 3 тисяч боєприпасів

Мешканці Ізюмського района Харківської області долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мешканці Харківщини принесли до поліції в Ізюмі 2 одиниці нарізної зброї військових зразків та вказали на місце зберігання 3340 боєприпасів. Воно було розташоване на колишніх позиціях військових Росії.

В поліції нагадали, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Втім, особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Як раніше повідомлялось, з початку місячника з добровільної здачі зброї на території Харківської області громадяни принесли у підрозділи поліції 25 одиниць зброї. Також було вилучено 1555 боєприпасів до різних видів зброї.