Американська архітектурна компанія Gensler допомагатиме відновлювати Ірпінь

Представники Ірпеня та архітектурної компанії Gensler підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Відтепер Gensler є нашим партнером і допомагатиме нам у процесі комплексного відновлення міста. Зокрема, сприятиме залученню до цієї справи найкращих міжнародних фахівців та експертів, надаватиме консультації щодо розробки детального плану реконструкції з урахуванням інфраструктурних, транспортних, спортивних, освітніх, екологічних та інших потреб нашої громади”, - повідомив Маркушин.

Він зазначив, що Gensler – це одна із найуспішніших дизайнерських і архітектурних компаній у світі. Її фахівці проектували 632-метрову Шанхайську вежу, другу за висотою будівлю у світі, а також офіси для New York Times, The Washington Post, Лондонської фондової біржі. Вони були долучені до розробки проєктів реконструкції міжнародного аеропорту в Сан-Франциско та терміналу аеропорту Джона Кеннеді.

Нагадаємо, влада Ірпеня та представник Міжнародного Комітета Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні підписали меморандум, в рамках якого МКЧХ виділяє місту понад 45 млн гривень. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі міста та інших господарчих об'єктів Ірпіньводоканалу.