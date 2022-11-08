"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
ГоловнаСуспільствоЖиття

Американська архітектурна компанія Gensler допомагатиме відновлювати Ірпінь

Відповідний меморандум було підписано у Вашингтоні.

Американська архітектурна компанія Gensler допомагатиме відновлювати Ірпінь
Фото: Олександр Маркушин

Представники Ірпеня та архітектурної компанії Gensler підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Відтепер Gensler є нашим партнером і допомагатиме нам у процесі комплексного відновлення міста. Зокрема, сприятиме залученню до цієї справи найкращих міжнародних фахівців та експертів, надаватиме консультації щодо розробки детального плану реконструкції з урахуванням інфраструктурних, транспортних, спортивних, освітніх, екологічних та інших потреб нашої громади”, - повідомив Маркушин.

Він зазначив, що Gensler – це одна із найуспішніших дизайнерських і архітектурних компаній у світі. Її фахівці проектували 632-метрову Шанхайську вежу, другу за висотою будівлю у світі, а також офіси для  New York Times, The Washington Post, Лондонської фондової біржі. Вони були долучені до розробки проєктів реконструкції міжнародного аеропорту в Сан-Франциско та терміналу аеропорту Джона Кеннеді.

Нагадаємо, влада Ірпеня та представник Міжнародного Комітета Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні підписали меморандум, в рамках якого МКЧХ виділяє місту понад 45 млн гривень. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі міста та інших господарчих об'єктів Ірпіньводоканалу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також