Пенн передав Зеленському свого "Оскара", а Президент вручив йому орден.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським актором, кінорежисером, лауреатом премії "Оскар" Шоном Пенном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили поточу ситуацію в Україні та можливості підтримки нашої держави і збереження уваги світової спільноти до російського вторгнення.

Режисер розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну. Також він передав Зеленському своє статуетку "Оскар". Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Фото: ОПУ

Водночас Президент вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Також вони відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій алеї є іменна табличка Шона Пенна.

Нагадаємо, у квітні засновник благодійної організації CORE, відомий актор і режисер Шон Пенн закликав світових мільярдерів закупити озброєння для України.

Пенн і ще два десятки громадян США увійшли в перелік осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.