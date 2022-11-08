Російський безпілотник "Гранат-4" затрофеїли бійці Харківської окремої бригади територіальної оборони.
Про це йдеться на Facebооk-сторінці бригади.
За інформацією військових, БпЛА не долетіла до українських позицій - упала в "сірій зоні". Також військові зауважили незвичну "начинку" безпілотника.
"Мікросхеми для дрона, судячи з усього, витягнули з різнойменних іноземних електроприладів. Принаймні, на це вказує їхнє маркування. Що вже казати за дрібниці - якість кріплення та ергономічність конструкції!", - йдеться в дописі.
Біййці пожартували, що "клас об'єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було".
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія використовує проти України безпілотники "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Елерон-3СВ", "Застава" та чи не найпоширеніший "Орлан-10".
Неушкоджений ворожий безпілотник "Гранат-4" експонували на виставці "Уламки Росії" в Дніпрі.