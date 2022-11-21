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Тренінги з домедичної допомоги проходитимуть у метро Києва кожної третьої п’ятниці місяця, – КМДА

Минулої п’ятниці близько 2 600 киян навчилися надавати домедичну допомогу.

Тренінги з домедичної допомоги проходитимуть у метро Києва кожної третьої п’ятниці місяця, – КМДА
Фото: КМДА

Кожну третю п’ятницю місяця у київському метро проходитимуть тренінги з домедичної допомоги.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Зазначається, що минулої п’ятниці близько 2 600 киян навчилися основним прийомам порятунку життя.

“Інструкторів вразило, як люди вишукувалися біля тренувальних пунктів ще переді початком їхньої роботи. Багато містян нотували алгоритм надання того чи іншого виду допомоги або знімали увесь процес на відео”, – йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

З огляду на попит тренінги в метро планують проводити кожної третьої п’ятниці місяця із 12:00 до 17:00.

Більш грунтовні навчання можна пройти на базі Навчально-тренувального центру “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”. Телефон для запису: 044-456-22-84.

Нагадаємо, для медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги проведуть тренінги стресостійкості. 

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