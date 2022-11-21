​Зеленський привітав Десантно-штурмові війська: "Там де ви – там успішний наступ!"

Президент подякував захисникам за звитягу, хоробрість і самопожертву, яку вони демонструють у боях з російським агресором.

Президент Володимир Зеленський привітав Десантно-штурмові війська Збройних Сил України з професійним святом.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Шановні воїни-десантники! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом – Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загартовані у важких, кровопролитних боях з російськими загарбниками, українські десантники щоденно демонструють високий рівень підготовленості, навченості та професіоналізму, виконуючи найбільш складні і важливі завдання. Там, де ви – там успішний наступ, знищені ворог і його техніка, звільнені українські міста і села, там перемога", – сказав Зеленський.

Він подякував захисникам за звитягу, хоробрість і самопожертву, яку вони демонструють у боях з російським агресором.

"І сьогодні, у день професійного свята, ви мужньо бороните українську землю, за будь-яких умов бойової обстановки просуваєтеся вперед на найскладніших напрямках, виявляючи справжній героїзм і стійкість перед лицем найжорсткіших випробувань цієї війни", – зазначив президент.

Нанадаємо, раніше українських десантників привітав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко затвердив перейменування високомобільних десантних військ Збройних Сил України в Десантно-штурмові війська, а також переніс День десантника з 2 серпня на 21 листопада.