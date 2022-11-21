За минулу добу ЗСУ знищили ще 390 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 84 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 84600 (+390) осіб ліквідовано
- танків – 2892 (+6)
- бойових броньованих машин – 5822 (+5)
- артилерійських систем – 1870 (+2)
- РСЗВ – 393 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
- крилаті ракети – 480 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)
- спеціальна техніка – 161 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора у Запорізькій області було поранено 100 окупантів і ліквідовано два склади боєприпасів. У Луганській області знищили колону ворожої техніки.