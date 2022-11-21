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За минулу добу ЗСУ знищили ще 390 російських окупантів

З початку повномастабої війни Росія вже втратила 84 600 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 390 російських окупантів
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 84 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 84600 (+390) осіб ліквідовано
  • танків – 2892 (+6)
  • бойових броньованих машин – 5822 (+5)
  • артилерійських систем – 1870 (+2)
  • РСЗВ – 393 (+0)
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
  • крилаті ракети – 480 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)
  • спеціальна техніка – 161 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора у Запорізькій області було поранено 100 окупантів і ліквідовано два склади боєприпасів. У Луганській області знищили колону ворожої техніки. 

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