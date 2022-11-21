Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії перед судом постали 5 осіб, яких звинувачують у підтримці теракту в центрі Стамбула
У Болгарії перед судом постали 5 осіб, яких звинувачують у підтримці теракту в центрі Стамбула
ГоловнаСуспільствоВійна

Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України

"Але ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє".

Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Фото: Aliexpress.com

Українці борються не лише за свою країну, але й за європейські цінності, тож завжди можуть розраховувати на підтримку Варшави та Гельсінкі.

Про це йдеться у спільному відеозверненні до українців прем’єр-міністрів Фінляндії та Польщі Санни Марін і Матеуша Моравецького.

"Ми повністю підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії. Ми за вас і разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності", – заявила Марін.

Своєю чергою Моравецький підкреслив, що українці борються за свою свободу та свій суверенітет.

"Але ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку. Це будуть не лише слова, але дії та факти", – заявив польський прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який перебуває з візитом у Фінляндії, під час спільної пресконференції з главою фінського уряду в Гельсінкі повідомив, що слідство ще не встановило, звідки було запущено ракету, яка 15 жовтня впала у польському селі Пшеводув біля кордону з Україною. Крім того, вони зазначили, що необхідно посилювати санкційний тиск проти Росії, а також конфісковувати російські активи за кордоном для майбутньої відбудови України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також