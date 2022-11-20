Відновлення мереж і постачання та розмінування ліній електропередач тривають цілодобово, - Зеленський

Сьогодні ввечері найбільше відключень було на Вінниччині, Сумщині, Полтавщині, Хмельниччині, Франківщині, Київщині та в столиці.

Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти - все триває цілодобово.

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях і в Києві також. Найбільше - Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина і столиця. Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам", - сказав президент.

Також він подякував усім енергетикам, працівникам комунальних служб та обласних адміністрацій, які працюють заради українців.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра, 21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Додаткових аварійних відключень не прогнозують.