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Україна прагне повернути додому всіх громадян, які були змушені виїхати через війну, - Бережна

Країну покинули близько сімох мільйонів людей, п'ять мільйонів втратили роботу.

Україна прагне повернути додому всіх громадян, які були змушені виїхати через війну, - Бережна
Тетяна Бережна
Фото: Пресслужба Мінекономіки

Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у відбудові країни та реалізації соціальних програм, спрямованих на повернення українців додому.  

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на заяву заступниці міністра Тетяни Бережної на Польсько-Українському економічному форумі.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято десять мільйонів працівників. Щонайменше п'ять мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули близько сімох мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття”, - зазначила Бережна.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи Уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян, а також створення нових робочих місць.

На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють. Зокрема, серед таких програм заступниця міністра назвала доступне кредитування для бізнесу, релокацію підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантову підтримку розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття.

"Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну", - наголосила заступниця міністра.

Вона зазначила, що кожен з партнерів України зможе знайти свій сегмент та  долучитись до великої програми відновлення України. Як через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, так і підтримуючи окремі програми, спрямовані на розвиток бізнесу та стимулювання зайнятості, які передбачають можливість залучення будь-яких джерел, у тому числі благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантів, дарунків, міжнародної допомоги тощо.

"Україна зараз динамічно змінюється, щоб стати кращою для своїх громадян і відкритим та надійним партнером для своїх друзів-поляків", - підсумувала Бережна.

Нагадаємо, попри війну в Україні зменшується кількість офіційних безробітних. Станом на листопад їх зафіксовано 239 тис. У червні цей показник дорівнював 316 тис. На зменшення кількості заявок на безробіття може впливати мобілізація чоловіків. Втім, стає меншим і відсоток безробітних жінок .

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