За ніч і ранок ворог обстрілював шість областей, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Малинівка, Щербаки, Ольгівське, Кам'янське, Комишуваха, Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями Росії. Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

У Дніпропетровській області ворог знову тероризував Нікопольський район. Протягом ночі росіяни обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. У Нікополі поранений 78-річний чоловік. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, автівки та моторний човен. У Мирівській та Марганецькій громадах люди не постраждали. Наслідки обстрілів ще уточнюються.

У Харківській області учора ввечері у Куп'янському районі в м. Шевченкове окупанти завдали удар по житлових будинках. У двоповерховому багатоквартирному будинку були люди. Жінка 30 років загинула, жінка 60 років отримала опіки. Ще один чоловік під завалами, працює ДСНС. Інформація уточнюється.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано ворожі артилерійські обстріли, зокрема, в районах Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки. На окупованих територіях триває "покращання": у Довжанську вивозять обладнання з шахт до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти "червоний партизан" та "Харківська". Також тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів.

У Донецькій області уночі були поодинокі обстріли вздовж лінії фронту, зокрема населених пунктів Торецької, Очеретинської, Мар'їнської громад. Крім того, обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. На ранок – активізація бойових дій в районі Авдіївки та Вугледара. У деокупованих громадах – Святогірській та Лиманській – частково відновлено електропостачання. У прифронтових громадах області роздаються буржуйки, матеріальна та гуманітарна допомога. По області облаштовуються Пункти незламності. За минулу добу на Донеччині: троє поранених цивільних за добу.

На Херсонському напрямку противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

У Херсоні були вибухи у мікрорайонах: Острів, Кіндійка, Воєнка. Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок на Острові легко поранило чоловіка. У деяких будинках вибило вікна.

Страждають від обстрілів прилеглі до правого берега села: Львове, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка. Попри всі труднощі, на звільнену частину області повертається життя. Люди отримують необхідну допомогу, відновлюють роботу бізнес та держустанови. Фахівці цілодобово працюють над відновленням зруйнованих комунікацій. У Херсоні працюють 13 бригад швидкої допомоги. Фахівцям оператора мобільного зв’язку вдалося відновити ще дві базові станції на Херсонщині.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.