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Європейські трейдери наростили закупівлю російського дизелю на тлі наближення заборони на імпорт

У жовтні російська частка в імпорті дизелю складала 33%, а в перші 12 днів листопада – 44%. 

Європейські трейдери наростили закупівлю російського дизелю на тлі наближення заборони на імпорт
Сховища ARA
Фото: Tank Storage Magazine

Європейські трейдери наростили заповнення резервуарів російським дизелем на тлі наближчення заборони на імпорт нафтопродуктів з Росії. Ці санкції запрацюють 5 лютого, в той час як заборона на імпорт сирої нафти – вже в грудні, пише Reuters.

За даними старшого аналітика ринку Памели Мангер, з 1 по 12 листопада завантаження російського дизелю в сховища регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА) зросло на 126% – до 215 000 баррелів на добу. 

Цього листопада дизпаливо з Росії складало близько 44% від загального імпорту дорожнього пального в Європі порівняно з 33% у жовтні. До повномасштабного вторгнення Європа імпортувала з Росії більше 50% дорожнього палива. Хоча зараз цей показник зменшився, Росія все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континент.

"ЄС повинен буде забезпечити близько 500-600 кб/день дизельного палива, щоб замінити російські обсяги, заміни прийдуть із США, а також зі сходу від Суеца, насамперед із Близького Сходу та Індії", – повідомив аналітик FGE з ринку нафтопереробки і нафтопродуктів Юджин Лінделл. 

Заборона на імпорт нафти і нафтопродуктів морським шляхом була встановлена шостим пакетом санкцій Європейського Союзу. 

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