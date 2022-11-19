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Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ, - WP

У Тегерані вважають, що Іран зможе уникнути нових санкцій, якщо його дрони будуть виготовляти в Росії.

Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ, - WP
Фото: itc.ua

Москва і Тегеран домовилися про виробництво іранських дронів на території РФ, повідомляє Washington Post.

Відповідних домовленостей країни досягли на початку листопада, коли відбулася зустріч офіційних представників обох держав.

Виробництво безпілотників може стартувати через декілька місяців. Мова йде про виготовлення сотень безпілотних літальних апаратів.

Як зазначає видання з посиланням на свої джерела, в Тегерані вважають, що Іран зможе уникнути нових санкцій, якщо його дрони будуть виготовляти в Росії.

Починаючи від серпня, Росія використала проти України понад 400 бойових безпілотників іранського виробництва. Їх використовували для обстрілів критичної інфраструктури. Оскільки РФ вичерпала запаси високоточної зброї, дешевший варіант іранської розробки дасть їй можливість швидко поповнити запаси.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти іранських компаній, які виробляють дрони.

Тим часом Білорусь планує налагодження на території країни виробництва складових для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід у подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

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