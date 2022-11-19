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Засновницю Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі

Вона ще має змогу подати апеляцію. 

Засновницю Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
Елізабет Голмс
Фото: Fox Business

Засновницю Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років і трьох місяців позбавлення волі у справі про обман інвесторів у її неіснуючому стартапі з тестуванням крові. Відповідний вирок ухвалив федеральний суд, пише Reuters

Голмс визнана винною за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві проти інвесторів та одним пунктом змови. Обвинувачення наполягало на 15 роках позбавлення волі, але захист просив відмовитися від тюремного увʼязнення.

"Це справа про шахрайство, коли захоплююче підприємство було розпочато з великими очікуваннями, а потім було розбите неправдою, спотворенням фактів, простою гордовитістю та брехнею", – сказав окружний суддя Давіла.

Очікується, що адвокати Голмс проситимуть залишити її на волі під заставою на період розгляду апеляції. 

Елізабет Голмс була визнана винною у шахрайстві у січні цього року. Її стартап мав на меті випустити компактний аналізатор крові, що може робити тест на сотні хвороб усього по одній краплі. Голмс стала наймолодшою мільярдеркою в світі. 

Однак після розслідування The Wall Street Journal виявилося, що стартап не мав жодних революційних технологій і використовував звичайні аналізатори крові Siemens. 

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