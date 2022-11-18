Україна отримала від Словаччини ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana-2 Howitzer.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana-2 Howitzer була передана українським збройним силам і готова захищати невинні життя", - написав він.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка здатна вести вогонь на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Разом з тим гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній цілі одночасно.

Нагадаємо, в червні Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми артилерійських установок. У серпні Україна отримала від Словаччини чотири САУ Zuzana.