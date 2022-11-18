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ДБР ідентифікувало понад 20 «беркутівців», які сьогодні воюють проти України на боці РФ

Проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності.

ДБР ідентифікувало понад 20 «беркутівців», які сьогодні воюють проти України на боці РФ
Фото: Ольга Якимович

У межах розслідування кримінального провадження Державне бюро розслідувань встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу "Беркут" сьогодні воюють проти України у складі російської армії або протидіють нашій країні у складі окупаційних правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, ДБР розпочало перевірку на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після революції Гідності.

"В ході неї, слідчі ДБР виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.

Тривають перевірки інших працівників цього розформованого підрозділу.

На сьогодні слідчі працюють, щоб оголосити установленим особам про підозру у колабораційній діяльності.

Крім того, кілька осіб з колишнього "Беркута", які також воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке перебуває на фінальній стадії.

В ДБР нагадують, про діяльність спеціального Управління «справ Майдану», яке демонструє значні результати у розслідуванні трагічних подій Революції Гідності.

"Тільки з початку 2022 року, не зважаючи на військові дії в країні, працівники Управління "справ Майдану" ДБР повідомили про підозру 46 особам, причетним до злочинів під час Євромайдану. За результатами роботи ДБР у 2022 році до суду було направлено 23 обвинувальні акти стосовно 59 осіб", - інформує бюро.

Нагадаємо, наприкінці жовтня суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього начальника Київського управління ДАІ, який у 2013-му організував тиск на автомайданівців.

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