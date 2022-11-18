Головне за ніч. П’ятниця, 18 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Херсона і Дніпропетровщини, антирекорд відключень електрики в Києві.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

За добу Сили оборони України збили чотири крилаті ракети, двакеровані авіаційні ракети та 5 БпЛА “Шахед-136”.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали п`ятьох авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 18 листопада – у нашій новині.

Унаслідок одного з ворожих обстрілів Херсону від осколкових поранень загинув місцевий мешканець.

На Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією, повідомили в оперативному командуванні “Південь”. Під вогневим ураженням тримають Чорнобаївку, Антонівку і Херсон.

Уночі російські війська обстрілювали Дніпропетровщину з ракетних систем залпового вогню. Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина.

Минулося без постраждалих. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередачі.

Ніхто, на щастя, не постраждав і в одному з сіл Запорізькій області, де в ніч на п'ятницю внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю будинку культури.

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - вони становили понад 500 МВт за звичайного споживання 1000-1200 МВт.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

Він відзначив також зростання кількості звернень до контакт-центру YASNO і мережевих операторів.

Переговори між депутатами Європарламенту стосовно резолюції про визнання Росії спонсором тероризму тривали 4 години, повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

“Основна лінія: “Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує засоби тероризму”, - написав євродепутат.

Як раніше повідомлялось, перед початком саміту G20 на Балі Група ЄНП висловила рішуче несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20. Тоді ж повідомлялось, що ЄНП проголосує за резолюцію Європарламенту, щоб віднести Російську Федерацію до категорії терористичної держави.

Північна Корея у пʼятницю запустила ракету, що впала в 200 кілометрах від Японії. Ця ракета може бути міжконтинентальною балістичною і мати достатню дальність, щоб досягти материка США, заявили японські посадовці.

Запуск відбувся через день після попередньої випущеної ракети і попередження КНДР про "жорсткішу військову відповідь" на посилення американської присутності в регіоні.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив журналістам, що запущена в пʼятницю ракета здатна пролетіти до 15 000 км, а головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що вона пролетіла на висоті близько 6 000 км з дальністю 1 000 км, перш ніж приземлитися в морі приблизно 200 кілометрів на захід від півострова Осіма в Хоккайдо.

Згідно з повідомлення премʼєр-міністра Японії, повідомлень про спричинені ракетою пошкодження не надходили. Водночас він наголосив, що неодноразових запусків із боку КНДР допускати не можна.

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