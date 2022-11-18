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В Україні у п’ятницю – сніг та ожеледиця

На Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

В Україні у п’ятницю – сніг та ожеледиця
Фото: nta.ua

У п’ятницю, 18 листопада в Україні буде хмарно. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В Україні вдень у західних областях помірний, на решті території невеликий мокрий сніг місцями налипання мокрого сніг, на дорогах – ожеледиця. 

На Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

Температура вдень в Криму 9-14°, на решті території – 0-5° морозу.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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