В Україні у п’ятницю – сніг та ожеледиця

У п’ятницю, 18 листопада в Україні буде хмарно.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
В Україні вдень у західних областях помірний, на решті території невеликий мокрий сніг місцями налипання мокрого сніг, на дорогах – ожеледиця.
На Закарпатті та у південній частині переважно дощі.
Температура вдень в Криму 9-14°, на решті території – 0-5° морозу.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с.очікується на 1-2 градуси вищою за норму.