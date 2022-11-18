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Росіяни втратили радіолокаційну станцію та бойову машину на лівобережжі Херсонщини

Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань.

Росіяни втратили радіолокаційну станцію та бойову машину на лівобережжі Херсонщини
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росіяни втратили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань”, – йдеться у повідомленні. 

Решта потребує дорозвідування.

Нагадаємо, 16 листопада Збройні сили України ліквідували близько 400 окупантів, сім танків і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабної війни Росія втратила 83 110 осіб.

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