Росіяни втратили радіолокаційну станцію та бойову машину на лівобережжі Херсонщини

Росіяни втратили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань”, – йдеться у повідомленні.

Решта потребує дорозвідування.

Нагадаємо, 16 листопада Збройні сили України ліквідували близько 400 окупантів, сім танків і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабної війни Росія втратила 83 110 осіб.