Відсьогодні у звільненому Херсоні працюють вже 6 відділень Укрпошти.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відділення працюють за адресами:
- 73002 – вул. Перекопська, 151,
- 73003 – просп. Ушакова, 41,
- 73008 – вул. Чорноморська, 64,
- 73020 – вул. Лавреньова, 11,
- 73021 – вул. Шенгелія, 4,
- 73039 – просп. 200-річчя Херсону, 43.
Наразі це дозволяє стабільно забезпечувати доставку готівки у всій області. Центральне відділення обладнане електрогенератором та старлінком для безперебійної та автоматизованої роботи.
До запуску також готовий сортувальний центр, з наступного тижня поновиться можливість отримувати та відправляти посилки.
Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.