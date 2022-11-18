Відсьогодні у звільненому Херсоні працюють вже 6 відділень Укрпошти.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відділення працюють за адресами:

73002 – вул. Перекопська, 151,

73003 – просп. Ушакова, 41,

73008 – вул. Чорноморська, 64,

73020 – вул. Лавреньова, 11,

73021 – вул. Шенгелія, 4,

73039 – просп. 200-річчя Херсону, 43.

Наразі це дозволяє стабільно забезпечувати доставку готівки у всій області. Центральне відділення обладнане електрогенератором та старлінком для безперебійної та автоматизованої роботи.

До запуску також готовий сортувальний центр, з наступного тижня поновиться можливість отримувати та відправляти посилки.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.