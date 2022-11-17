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Судовий розгляд у справі щодо розстрілів на Інститутській під час Майдану завершився

Очікується, що проголошення судового рішення прийдеться чекати рік.

Судовий розгляд у справі щодо розстрілів на Інститутській під час Майдану завершився
Фото: Александр Рудоманов

Сьогодні, 17 листопада, суд присяжних Святошинського райсуду Києва завершив судовий розгляд справи “Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану”, який тривав з травня 2016 року.

Про це повідомила пресслужба Святошинського райсуду Києва. 

Зазначається, що загалом у справі проведено 320 судових засідань, з яких 10 в режимі відеоконференції. Було досліджено 48 епізодів вбивств та 80 епізодів замахів на вбивства, судом допитано 245 осіб - потерпілі, свідки з числа правоохоронців та протестувальників, а також інші очевидці та експерти, обвинувачені. також суд дослідив більше 3 Тб відео та фото матеріалів, надав десятки судових доручень, в тому числі, на проведення тривалих експертиз в різних сферах, одержані дані в порядку міжнародної правової допомоги.

Тепер суд присяжних видалився до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Очікується, що проголошення судового рішення відбудеться у вересні-листопаді 2023 року.

Нагадаємо, суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього начальника Київського управління ДАІ, який у 2013-му організував тиск на автомайданівців.

Як раніше повідомлялось, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через поширення інформації щодо знищення співробітниками Бюро матеріалів резонансних кримінальних справ, зокрема про розгін Майдану, "вугільну справу" та щодо "Харківських угод".

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