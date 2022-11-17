Над Київським водосховищем збили два "шахеди"

Раніше над містом збили дві ракети.

Над Київським водосховищем збито два БПЛА “Shahed”. Про це повідомили в Телеграм Київської міської військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що збили також дві ракети.

В області працює протиповітряна оборона, всі мають залишатися в укриттях.

17 листопада ворог вчинив нову масовану атаку. В Одесі та Дніпрі є влучання в обʼєкти інфраструктури. Попередні масовані удари Росія здійснила два дні тому, 15 листопада. Внаслідок влучань без електроенергії тоді лишилося 7 млн абонентів по країні. Окупанти цілеспрямовано завдають терористичних ударів по критичній інфраструктурі.