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Над Київським водосховищем збили два "шахеди"

Раніше над містом збили дві ракети. 

Над Київським водосховищем збили два "шахеди"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Над Київським водосховищем збито два БПЛА “Shahed”. Про це повідомили в Телеграм Київської міської військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що збили також дві ракети.

В області працює протиповітряна оборона, всі мають залишатися в укриттях.

17 листопада ворог вчинив нову масовану атаку. В Одесі та Дніпрі є влучання в обʼєкти інфраструктури. Попередні масовані удари Росія здійснила два дні тому, 15 листопада. Внаслідок влучань без електроенергії тоді лишилося 7 млн абонентів по країні. Окупанти цілеспрямовано завдають терористичних ударів по критичній інфраструктурі. 

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