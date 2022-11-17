Головне за ніч. Четвер, 17 листопада

Новий масований ворожий ракетний обстріл інфраструктури, відбиті атаки противника на Донбасі, втрата живлення Хмельницькою та Рівненською АЕС, вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17.

Ранок знову почався з масштабної повітряної тривоги через активність ворожої стратегічної авіації в акваторії Каспійського моря.

Російська армія завдала ракетного удару по обʼєкту інфраструктури в Одеській області.

Унаслідок російських обстрілів Дніпра є влучання у два інфраструктурних об’єкти.

У Київській області пролунали вибухи. Повідомляють про роботу систем ППО. Над Києвом, за попередньою інформацією, збито дві крилаті ракети.

Про можливі ракетні удари очільники ОВА попередили мешканців Харківщини, Миколаївщини та Хмельниччини.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також минулої доби ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Нагадаємо, на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 16 листопада країни домовились посилити українську протиповітряну оборону.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 17 листопада – у нашій новині.

Уночі росіяни обстріляли “градами” і важкою артилерією чотири громади в Дніпропетровській області – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

“Найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики залишилися 6 000 абонентів”, – поінформував очільник ОВА Валентин Резніченко.

Цієї ночі російська армія завдала чергового ракетного удару по Вільнянському району Запорізької області. Загинули щонайменше дві людини, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули", – написав Старух.

Хмельницька атомна електростанція 16 листопада через атаки РФ тимчасово втрачала повний доступ до електромережі і змушена була вмикати дизельні генератори для резервного живлення.

“Підключення ХАЕС до електромережі було повністю втрачено о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як упродовж двох із половиною годин через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країни були втрачені чотири діючі лінії електропередач. У цей період було зупинено два реактори станції, що призупинило подачу електроенергії домогосподарствам, заводам тощо”, – повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Відновити зовнішнє електропостачання станція змогла більш ніж через дев’ять годин – о 03:45 16 листопада. Приблизно через годину одна з цих ліній знову була втрачена та відновлена лише об 11:25. Два блоки реактора залишаються в режимі зупинки.

Проблеми були і на Рівненській АЕС.

Детальніше – в нашій новині.

Сьогодні суд у Нідерландах виголосить вирок у справі про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом у 2014 році.

Представники потерпілих заявляють про важливість вироку, хоча підозрювані, яким загрожує довічне ув'язнення, ховаються від правосуддя. Вважається, що всі вони перебувають у Росії, яка їх не екстрадує.

Прокурори кажуть, що підозрювані, троє колишніх офіцерів російської розвідки та військовий лідер українських сепаратистів, допомогли організувати та транспортувати в Україну ракетний комплекс російської армії БУК, який використали для збиття літака.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 осіб, які перебували на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

За фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. Потім до позову приєдналася і Малайзія.

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